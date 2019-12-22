Yunanistan'da kadınlar Las Tesis eşliğinde erkek şiddetini protesto etti

22.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:50

Kadın cinayetlerine karşı Şili'den başlayıp dünyaya yayılan 'Las Tesis' eylemi bu kez Yunanistan'da.



Başkent Atina'daki parlamento binası önünde toplanan feminist gruplar ilk defa geçtiğimiz ay Şili'de söylenen ve 'feministlerin marşı' haline gelen Las Tesis eşliğinde cinsiyete dayalı şiddeti protesto etti. Euronews.com'da Görüntüle