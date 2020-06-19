Yunanistan'da kaçak göçmen taşıyan araç kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı
Yunanistan'da sabah saatlerinde, Pakistanlı kaçak göçmenleri taşıyan bir aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
19.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:49
Yunanistan'da sabah saatlerinde, Pakistanlı kaçak göçmenleri taşıyan bir aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, İskeçe-Selanik kara yolunda göçmenleri taşıyan otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken devrildi.
Olay yerinde 1 göçmen hayatını kaybetti, 7 göçmen ise Kavala Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA