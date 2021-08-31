Yunanistan'da kabine değişikliği
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Yunanistan'da kabine değişikliği

Yunanistan'da kabine değişikliği
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kabinesinde bazı değişiklikler yaptı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kabinesinde bazı değişiklikler yaptı.

Hükümet Sözcüsü Yiannis İkonomu, itfaiye birimlerinden de sorumlu olacak Sivil Koruma Bakanlığı adında yeni bir bakanlık kurularak başına Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) dönemindeki eski Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'in getirildiğini açıkladı.

İkonomu, Vatandaşı Koruma Bakanlığına Mihalis Hrisohoidis'in yerine Panayiotis Theodorikakos getirilirken, Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas'ın Turizm Bakanlığına atandığını ve yerine Thanasis Plevris'in geldiğini belirtti.

Kabinede Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras ve Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ise koltuklarını korudu.

Yeni kabinede görev alan yeni üyeler Cumhurbaşkanlığı konutunda Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis huzurunda az sonra yapılacak dini törende yemin ederek görevlerine başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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