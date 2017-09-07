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Yunanistan'da İşsizlik Oranı Son 6,5 Yılın En Düşük Seviyesinde

İşsizlik oranı, haziranda yüzde 21,2'ye geriledi.

Yunanistan'da İşsizlik Oranı Son 6,5 Yılın En Düşük Seviyesinde

İşsizlik oranı, haziranda yüzde 21,2'ye geriledi.

Kaynak: Dunya.com