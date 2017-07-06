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Yunanistan'da İşsizlik Gerilemeye Devam Etti

Ülkede işsizlik nisanda yüzde 21,7'ye düştü.

Yunanistan'da İşsizlik Gerilemeye Devam Etti

Ülkede işsizlik nisanda yüzde 21,7'ye düştü

Kaynak: Dunya.com