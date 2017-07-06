Yunanistan'da İşsizlik Gerilemeye Devam Etti

Yunanistan'da işsizlik nisanda yüzde 21,7'ye geriledi.



Yunanistan İstatistik Kurumu verilerine göre, nisanda mevsimsellikten arındırılmış işsizlik hem yıllık hem de aylık bazda düşerek yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.



Nisanda işsiz sayısı 1 milyon 40 bine geriledi. İşsizliğin en yüksek oranda görüldüğü 15-24 yaş arası gençlerde bu oran yüzde 45,5'e düştü.



Mart ayı işsizlik oranı ise yüzde 22,5'ten yüzde 22'ye revize edildi.



Yunanistan, son dönemdeki gerilemeye rağmen Avro Bölgesi'nde en yüksek işsizlik oranına sahip ülke konumunda bulunuyor.



Ülkede en yüksek işsizlik, yüzde 27,9 ile 2013'te kaydedilmişti.