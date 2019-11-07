Yunanistan'da işsizlik ağustosta yüzde 16,7'ye geriledi

07.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:06

Yunanistan'da işsizlik Ağustos'da yüzde 16,7'ye geriledi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), Ağustos ayı istihdam verilerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış veriye göre, işsiz sayısı 788 bin 287 oldu.

Ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, Ağustos'da yüzde 16,7 düzeyinde gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 16.9 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı, yıllık bazda gerileme gösterdi. Geçen yılın Ağustos ayında yüzde 37.6 olan gençler arasında işsizlik, 2019'un aynı döneminde yüzde 33,1'e düştü.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 21.7 ile Teselya bölgesinde yaşanırken, Atina'nın içinde bulunduğu Attika bölgesinde işsizlik oranı yüzde 16 olarak açıklandı.

Kaynak: AA