Yunanistan'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
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Yunanistan'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Yunanistan'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Yunanistan Savunma Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.

Burada yapılan savaş ve İsrail karşıtı konuşmaların ardından göstericiler, önce İsrail'in Atina Büyükelçiliğine ardından ABD Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

"Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail", "Filistin'e özgürlük" sloganlarının atıldığı gösteri olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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