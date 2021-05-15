Yunanistan'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
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Yunanistan'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Yunanistan'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın başkenti Atina ve Selanik şehrinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina ve Selanik şehrinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Doğu Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik saldırılara tepki amacıyla toplanan çeşitli gruplar, İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde toplandı.

Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin derhal son bulması çağrısı yapan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Göstericilerle polis arasında çıkan arbedede, emniyet güçleri protestocu kalabalığı göz yaşartıcı gazla dağıttı.

Diğer yandan Selanik kentinde de bir grup, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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