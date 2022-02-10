Yunanistan'da, İskeçe Türk Birliğinin Temmuz 2021'deki yürüyüşü hakkında soruşturma

İskeçe Türk Birliğinin (İTB) Temmuz 2021'de düzenlediği yürüyüş hakkında İskeçe Savcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan Yargıtay Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen İTB'nin yasal statüsünün iadesini reddettiği kararın ardından düzenlenen yürüyüş hakkında İskeçe Savcılığının soruşturma başlattığını belirtti.

Ahmetoğlu, soruşturmanın gerekçesi olarak gösteride Yunanistan devleti aleyhine ve Yargıtay Mahkemesi kararları hakkında kışkırtıcı konuşmalar yapıldığı, yalan haber yayıldığı ve Kovid-19 salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin ihlal edildiği iddialarının gösterildiğini aktardı.

Kendisinin de ifade vermek üzere emniyete çağrıldığını belirten Ahmetoğlu, ifadesini daha sonra yazılı vereceğini dile getirdi.

Ahmetoğlu, gösteri için gerekli izinleri aldıklarını vurgulayarak, "Biz 39 yıldır demokrasi ve hak arama mücadelemizi hukuktan ayrılmadan veriyoruz. Bu mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

1927'de kurulan İTB, adında "Türk" ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiasıyla Yunanistan tarafından kapatılmıştı.

Resmi statüdeki faaliyetlerine izin verilmeyen İTB, konuyu AİHM'e taşımış, AİHM ise Yunanistan'ın dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmişti.