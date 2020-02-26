Yunanistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
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Yunanistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Yunanistan'ın Selanik kentinde, 38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

26.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:42
Yunanistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

'ın Selanik kentinde, 38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Yunanistan Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, dün akşamdan itibaren Selanik Hastanesi'nde karantina altına alınan kadında virüse rastlandığını açıkladı.

Skodras, bir süre önce İtalya'yı ziyaret ettiği belirlenen kadınla temasta bulunan aile üyeleri ve yakınlarının da özel birimlerde karantinada tutulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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