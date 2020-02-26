Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü
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Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü

Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü. Hastanın kısa süre önce İtalya'ya seyahat ettiği ortaya çıktı.

26.02.2020 14:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:31
Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü

'da ilk koronavirüs vakası görüldü. Yunanistan , Selanik'te yaşayan 38 yaşında bir kadında Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Hastanın kısa süre önce 'ya seyahat ettiği kaydedildi.


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Kaynak: Euronews.com

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