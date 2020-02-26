Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası
Yunanistan'da, İtalya'dan dönen bir kadında Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi.
26.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:49
Yunanistan'da, İtalya'dan dönen bir kadında Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi.
Yunanistan yerel medyasında yer alan haberlere göre, İtalya'nın kuzeyindeki bir bölgeden dönen 38 yaşındaki bir kadında koronavirüs tespit edildi. Son günlerde kadınla temas kuran kişilerin ise müşahede altına alınacağı belirtildi.
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Kaynak: DHA