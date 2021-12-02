Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un omicron varyantına rastlandı - Haberler
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Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un omicron varyantına rastlandı

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un omicron varyantına rastlandı

Yunanistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına ilk kez Girit Adası'nda rastlandığı bildirildi.

Yunanistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına ilk kez Girit Adası'nda rastlandığı bildirildi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada Kovid-19'un omicron varyantını taşıdığı tespit edilen kişinin 26 Kasım'da ülkeye giriş yaptığını, ilk semptomların ardından 29 Kasım'da yapılan testte hastanın Kovid-19 taşıdığının belirlendiğini kaydetti.

Hastanın Güney Afrika'dan geldiğini bildiren Plevris, hastanın ve yakın temaslı olduğu kişilerin karantina altına alındığını belirtti.

5-11 yaş aralığındaki çocuklar için de Kovid-19 aşısı başlayacak

Plevris, Bilim Kurulu'nun 5-11 yaş aralığındaki çocukların da Kovid-19 aşısı olması yönünde görüş bildirdiğini söyleyerek, çocuklar için yapılacak aşıların Yunanistan'a Aralık sonunda ulaşacağını duyurdu.

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AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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