Yunanistan'da Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis görevinden istifa etti
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Yunanistan'da Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis görevinden istifa etti

28.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:02
Yunanistan'da Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis görevinden istifa etti

Yunanistan'da, İletişim ve Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis, görevinden istifa etti.

Yunanistan'da, İletişim ve Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis, görevinden istifa etti.

Tarantilis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği istifa mektubunda, ailevi nedenlerden dolayı görevinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Yunanistan Başbakanlık Bürosundan yapılan açıklamada, istifası Miçotakis tarafından kabul edilen Tarantilis'in yerine Hükümet Sözcüsü Vekili görevini sürdüren Aristotelia Peloni'nin getirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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