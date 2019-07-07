Yunanistan'da halk, erken genel seçim için sandık başında

Ekonomik krizin yaralarını sarmaya çalışan Yunanistan'da halk, yeni dönem milletvekillerini seçeceği erken genel seçim için sandık başına gitti.

Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 59 seçim bölgesinde kurulan 21 bin 478 sandıkta, saat 19.00'a kadar oy kullanılabilecek. Euronews.com'da Görüntüle