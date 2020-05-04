- Yunanistan'da halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor- Yunanistan'da normalleşme süreci başladı
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- Yunanistan'da halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor- Yunanistan'da normalleşme süreci başladı

- Yunanistan'da halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor- Yunanistan'da normalleşme süreci başladı
04.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:01

- Yunanistan'da halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor Yunanistan'da normalleşme süreci başladı Yunanistan'da normalleşme süreci bugün başladı.

- Yunanistan'da halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor

Yunanistan'da normalleşme süreci başladı

ATİNA - Yunanistan'da normalleşme süreci bugün başladı. Ülkede sokağa çıkma yasağı 42 gün sonra kaldırılırken, bazı dükkanlar yeniden açıldı.

Yunanistan'da korona virüs salgını nedeniyle alınan sıkı tedbirler gevşetilerek hayatın normalleşmesi için ilk adım atıldı. Yunanistan'da yaşayanlar 42 gün sonra bugün yeniden sokağa çıkabilecek.

Ülkedeki berberler, kuaförler, spor malzemesi satan dükkanlar, kitapçılar, çiçekçiler ve güzellik salonları da bugün açılıyor. Kamu sektöründe kısıtlamaların devam edeceği Yunanistan'da bu hafta işe gidenlerin sayıları artacak. Metro ve otobüs seferleri arttırılırken, toplu taşıtlarda maske takmak zorunlu olacak.

Yunanistan hükümetinin Mayıs sonuna kadar kademeli olarak tedbirleri gevşetmesi, tüm dükkanların 11 Mayıs'tan sonra açılması, 1 Haziran'da ise restoran ve kafelerin açılması bekleniyor. Gelecek hafta lise son sınıf öğrencilerinin ders başı yapması, ortaokullarda ise 17 Mayıs sonrası eğitime başlanması planlanıyor.

Bugüne kadar 2 bin 626 korona virüs vakasının tespit edildiği Yunanistan'da bin 441 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'da 23 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

- Yunanistan'da halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor- Yunanistan'da normalleşme süreci başladı

Kaynak: İHA

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