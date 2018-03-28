Yunanistan'da "Haciz" Protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ödenmeyen kredi borçları sebebiyle haczedilen malların açık artırmayla satılmasına tepki amacıyla bir kez daha protesto gösterisi düzenlendi.

Halk Birliği Partisinin (LAE) ve bazı sol grupların çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık yüz kişi, kentte açık artırma işleminin yapıldığı bir noter ofisinin önünde toplandı.

"Hiçbir yuva bankacıların eline düşmesin" yazılı pankart taşıyan grup, hükümet ve bankalar aleyhine sloganlar attı.

Yunan çevik kuvvet ekiplerinin polis otobüsleriyle barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride, LAE Başkanı ve beraberindekilerin noter ofisinin bulunduğu pasaja girmeye çalışmaları kısa süreli arbedeye neden oldu.

Yunanistan'da geri ödenmeyen krediler sebebiyle haczedilen mal ve mülklerin satışını kolaylaştırmak için mahkeme dışı çözüm yollarına ilişkin düzenleme yapıldı. Ülkenin kreditörlerinin talebiyle gerçekleştirilen düzenlemeyle, haczedilen mülklerin elektronik ortamda açık arttırmayla satışının önü açılıyor.

Uygulamaya karşı çıkan sol gruplar, sıklıkla noter ofisleri önünde gösteriler düzenliyor.

Geçen haftalarda düzenlenen gösterilerde sık sık yaşanan polis ve göstericiler arasındaki arbedelerde, bazıları gazeteci pek çok kişi hafif yaralanmıştı.