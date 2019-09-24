Yunanistan'da gözaltına alınan Lübnanlı gazeteci serbest kaldı

24.09.2019 13:18

Yunanistan'da 34 yıl önceki bir uçak kaçırma olayıyla ilgili gözaltına alınan Lübnanlı gazeteci Muhammed Salih (65) serbest bırakıldı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunan makamları tarafından Almanya'dan gelen nota üzerine, 1985'teki uçak kaçırma olayının yanı sıra 1987'de bir kişiyi kaçırma eylemine karıştığı iddiasıyla perşembe günü gözaltına alınan Salih'in salıverildiği belirtildi.

"Yunanistan'ın Mikonos Adası polis şefi, Lübnanlı gazeteci Salih'in şüpheli şahıs olmadığını Alman yetkililerden teyit ettikleri bilgisini bizimle paylaştı." denilen açıklamada, suçsuz yere gözaltına alındığı için Salih'ten özür dilendiği kaydedildi.

Yunan polisi, Alman makamları tarafından arandığı gerekçesiyle Muhammed Salih'i 19 Eylül'de Mikonos Adası'nda gözaltına almıştı.

Salih'in ailesi, gazetecinin isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındığını belirtmişti.

34 yıl önceki uçak kaçırma olayı

Mısır'ın başkenti Kahire'den ABD'nin Kaliforniya eyaletine sefer yapan Amerikan Trans World Airlines (TWA) uçağı, 14 Haziran 1985'te hava korsanları tarafından kaçırılarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönlendirilmişti.

Sayıları 4 olarak açıklanan hava korsanları, Kuveyt'te tutuklanan Lübnan'daki Hizbullah örgütü mensupları ve Irak'ta bir grup tutuklunun salıverilmesi talebinde bulunmuştu. Korsanlar ayrıca, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu tarafından alıkonulan Şiilerin serbest kalmasını istiyordu.

Taleplerinin karşılık bulmaması üzerine 15 Haziran'da uçaktaki 153 yolcudan birini öldüren korsanlar, Lübnan'daki Şii Emel Hareketi'nin ara buluculuğu sonucu 17 Haziran'dan itibaren rehineleri salıvermeye başlamış ve 30 Haziran itibarıyla eylemlerini sonlandırmıştı.

Hizbullah'ın askeri yetkililerinden, 2008'de Suriye'de suikast sonucu öldürülen İmad Muğniye'nin yanı sıra Muhammed Ali Hamade, Hasan İzzeddin ve Ali Atva olayın baş sorumluları olarak biliniyor.

Kaynak: AA