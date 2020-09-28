Yunanistan'da göstericiler, Pompeo'nun ülkeyi ziyaretini protesto etti, ABD bayrağını yaktı (2) -...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yunanistan'da göstericiler, Pompeo'nun ülkeyi ziyaretini protesto etti, ABD bayrağını yaktı (2) -...

28.09.2020 23:33 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:38

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunanistan'ı ziyareti başkent Atina ile Selanik ve Girit'te protesto edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunanistan'ı ziyareti başkent Atina ile Selanik ve Girit'te protesto edildi.

ABD'nin Selanik Konsolosluğu yakınında toplanan bir grup, Pomepo'nun Selanik'i ziyaretine tepki amacıyla "Savaş bakanı Pompeo evine git" şeklinde slogan atarak ABD bayrağını yaktı.

Diğer yandan başkent Atina'da da ABD karşıtı gruplar toplanarak ABD Büyükelçiliğine yürümek istedi. Polisle çatışan göstericiler, göz yaşartıcı gazla dağıtıldı.

Selanik'teki temaslarının ardından Girit'e geçen Pompeo, Ada'nın Heraklion kentinde de ABD karşıtı gruplarca protesto edildi.

Pompeo'nun Yunanistan ziyareti

Pompeo, bugün Selanik'te Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelmişti. Dendias ile enerji iş birliği, savunma konuları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele alan Pompeo, daha sonra Girit'e giderek Başbakan Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

Miçotakis ve Pompeo, yarın sabah Girit'teki Suda Donanma Üssü'nde ortak basın açıklaması yapacak.

Pompeo, Yunanistan'daki temaslarının ardından İtalya ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

Yunanistan'da göstericiler, Pompeo'nun ülkeyi ziyaretini protesto etti, ABD bayrağını yaktı (2) -...
Yunanistan'da göstericiler, Pompeo'nun ülkeyi ziyaretini protesto etti, ABD bayrağını yaktı (2) -...
Yunanistan'da göstericiler, Pompeo'nun ülkeyi ziyaretini protesto etti, ABD bayrağını yaktı (2) -...
Yunanistan'da göstericiler, Pompeo'nun ülkeyi ziyaretini protesto etti, ABD bayrağını yaktı (2) -...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Konstantinos Tsakalidis

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Angela Merkel Charles Michel Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Beren Saat Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sörloth Tamer Tuna Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Çocuk Asker Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan'da göstericiler, Pompeo'nun ülkeyi ziyaretini protesto etti, ABD bayrağını yaktı (2) -... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 23:46:43. #1.15#
title