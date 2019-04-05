Yunanistan'da Göçmenlerle Polis Arasında Çatışma

Yunanistan'ın Selanik kentinde kalan ve çoğunluğunu Suriyeli kaçak göçmenlerden oluşan bir grup Kuzey Makedonya'ya geçmek için polisle çatıştı. Yunanistan'ın Selanik kentinin 40 kilometre kuzeyinde bulunan Diavata Göçmen Kampı'nda bulunan ve çoğunluğunu Suriyeli kaçak göçmenlerin oluşturduğu göçmenler Kuzey Makedonya ile olan sınırın açılacağına dair bir duyum almaları üzerine oraya doğru hareket etti. Sınırı geçerek Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin sınıra yaklaşması üzerine Yunan polisi, aralarında çocukların da olduğu gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yunan makamları ise çıkan olaylarda bir göçmenin gözaltına alındığını, bir polisin de yaralandığını açıkladı. Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Vitsas ise, "Kuzey Makedonya sınırı açılacak rivayeti yalandır." şeklinde açıklama yaptı.

(Manol Kostidis/İHA)

Kaynak: İHA