Yunanistan'da göçmenlere destek yürüyüşü
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Yunanistan'da göçmenlere destek yürüyüşü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, göçmen ve mültecilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

06.03.2020 00:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 00:50
Yunanistan'da göçmenlere destek yürüyüşü

'ın başkenti Atina'da, göçmen ve mültecilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Atina Üniversitesi önünde toplanan binlerce kişi, 'nin mülteci politikasını eleştiren sloganlar atarak 'nda bulunan Parlamentonun önüne kadar yürüdü.

Eylem sırasında, "Yunanlar ve yabancılar birlikte çalışabiliriz", "Kale Avrupa'ya hayır" ve "Faşizme ölüm" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler olaysız dağıldı.

Kaynak: AA

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