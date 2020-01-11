Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Ölü sayısı en az 12
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Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Ölü sayısı en az 12

Yunanistan basını Paksos Adası’nın güney batısına 13 mil uzaklıkta batan teknedeki göçmenlerin telefonla "112 Avrupa" acil hattını arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin 21 kişiyi kurtarırken, 12 kişinin cesedine ulaştığını duyurdu.

11.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:07
Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Ölü sayısı en az 12

'ın batısındaki İyon Denizi'ndeki Paksu (Paxos) Adası açıklarında yaklaşık 50 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edilen teknenin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Yunanistan basını Paksos Adası'nın güney batısına 13 mil uzaklıkta batan teknedeki göçmenlerin telefonla "112 " acil hattını arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin 21 kişiyi kurtarırken, 12 kişinin cesedine ulaştığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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