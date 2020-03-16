- Yunanistan'da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı
- Yunanistan'da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı Yunanistan'ın Lesvos Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
16.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:07
- Yunanistan'da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı
ATİNA - Yunanistan'ın Lesvos Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Midilli Adasında bulunan Moria Mülteci Kampında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
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