Yunanistan'da George Floyd gösterisi
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Yunanistan'da George Floyd gösterisi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi protesto edildi.

09.06.2020 21:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:24

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi protesto edildi. ABD'nin Atina Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride, üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özgürlük Heykeli'nin boğazına bastığı bir resmin bulunduğu büyük bir afiş açıldı.

Yunanistan'da George Floyd gösterisi

Kaynak: AA

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