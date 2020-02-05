Yunanistan'da gazete sahibinin aracı kundaklandı
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Yunanistan'da gazete sahibinin aracı kundaklandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Agia Varvara bölgesinde Paraskinio gazetesinin sahibi Nikos Karamanlis'in otomobilinin kundaklandığı bildirildi.

05.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:36
Yunanistan'da gazete sahibinin aracı kundaklandı

'ın başkenti Atina'daki Agia Varvara bölgesinde Paraskinio gazetesinin sahibi Nikos Karamanlis'in otomobilinin kundaklandığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Karamanlis'in dün gece bir lokantada bulunduğu sırada park halindeki lüks aracına kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından molotofkokteyli atıldı. Kısa sürede alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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