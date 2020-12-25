Yunanistan'da foto muhabirleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Yunanistan'da foto muhabirleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:01
Yunanistan'da foto muhabirleri AA'nın

Yunanistan Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Hristos Bonis ile Yunanistan'da faaliyet gösteren yerel ve uluslararası haber ajanslarının fotoğraf editörleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yunanistan Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Hristos Bonis ile Yunanistan'da faaliyet gösteren yerel ve uluslararası haber ajanslarının fotoğraf editörleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylamaya katılan Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Bonis, AP Yunanistan Fotoğraf Editörü Thanasis Stavrakis ve Atina Haber Ajansı Fotoğraf Editörü Vangelis Vardulakis, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Fotoğraflar hakkında bilgi alan Bonis, "haber" kategorisinde Houssan Shbaro'nun "Lübnan'da patlama", "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada", "yaşam" kategorisinde ise Yahya Sezgin'in "Nehirde serinleme" fotoğrafına oy verdi.

Stavrakis ise "haber" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "ABD'de göstericilere polis müdahalesi" fotoğrafı, "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını tercih ederken, "yaşam" kategorisinde de Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam" fotoğrafını seçti.

Vardulakis de "haber" kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu", "spor" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" fotoğrafına, "yaşam" kategorisinde ise Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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