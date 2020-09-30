Yunanistan'da FETÖ üyesi 5 kişi sahte belgelerle yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yunanistan'da FETÖ üyesi 5 kişi sahte belgelerle yakalandı

30.09.2020 16:29 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:29
Yunanistan'da FETÖ üyesi 5 kişi sahte belgelerle yakalandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Kipseli bölgesinde, polis kontrolünde durdurulan ve kendilerini "Gülenciler" olarak ifade eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Kipseli bölgesinde, polis kontrolünde durdurulan ve kendilerini "Gülenciler" olarak ifade eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

To Vima gazetesinin haberine göre, Kipseli'de polis kontrolünde durdurulan 5 FETÖ üyesinin yapılan üst aramalarında sahte Avrupa ülkeleri kimliklerine rastlandı.

Yunan yetkililerin en çok dikkatini çeken unsur, bu kişilerin telefonlarında başkaları adına hazırlanmış 450-500 seyahat belgesi fotoğraflarının bulunması oldu.

Yakalanmalarının ardından Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) ile Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) söz konusu 5 FETÖ'cü hakkında kapsamlı soruşturma başlattı.

Soruşturmada, 5 kişinin en az 3 aydır Atina'da bulundukları tespit edildi.

Yetkililerin, söz konusu kişilerin Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmek isteyen Türk vatandaşlarının yanı sıra diğer ülkelerden gelen sığınmacılar için de ara buluculuk yapıyor olma ihtimali üzerinde durdukları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Beren Saat Ebru Gündeş Halil Sezai
Spor Arda Turan Fatih Terim Mbaye Diagne Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan'da FETÖ üyesi 5 kişi sahte belgelerle yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 16:32:32. #1.15#
title