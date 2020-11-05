Yunanistan'da FETÖ üyesi 3 kişi sahte Yunan kimliğiyle yakalandı
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Yunanistan'da FETÖ üyesi 3 kişi sahte Yunan kimliğiyle yakalandı

05.11.2020 00:33 | Son Güncelleme: 05.11.2020 00:33
Yunanistan'da FETÖ üyesi 3 kişi sahte Yunan kimliğiyle yakalandı

Yunanistan'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye 3 kişinin sahte Yunan kimliğiyle yakalandığı bildirildi.

Yunanistan'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye 3 kişinin sahte Yunan kimliğiyle yakalandığı bildirildi.

"Kathimeri" gazetesinin haberine göre, başkent Atina'nın merkez bölgesinde rutin polis kontrolünde durdurulan 3 FETÖ üyesinin üzerlerinden sahte Yunan kimlikleri çıktı.

FETÖ'cülerin, polis sorgusu sırasında kendilerini "Gülenci" olarak ifade ettiği kaydedildi.

Zanlılardan ikisinin emniyet yetkililerine, kendilerini "eski memur" olarak tanıttığı, Yunan makamlarının ise FETÖ'cülerin bu iddiasını doğruladığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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