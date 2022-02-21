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Yunanistan'da Feribot Alev Aldı

DailyMotion.com - Güncel
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Yunanistan-İtalya arasında sefer yapan bir feribot açık sularda alev aldı.

Yunanistan- İtalya arasında sefer yapan bir feribot açık sularda alev aldı. İtalyan kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonucu 239 yolcuyla birlikte 51 kişilik mürettebat kurtarıldı. 11 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Feribotun içinde mahsur kalan iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. 183 metrelik Euroferry Olympia gemisinde çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

DailyMotion.com - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yunanistan, İtalyan, İtalya, Güncel, Haberler

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