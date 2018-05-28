Yunanistan'da Evboia'nın Kimi Bölgesinde Büyük Orman Yangını

Yunanistan'da gece geç saatlerde Evboia'nın (Eğriboz) güneyinde bulunan Kimi bölgesinde büyük bir orman yangını oldu.

İtfaiye ekipleri yürünmesi zor bölgeye karadan 50 itfaiyeci, 25 itfaiye aracı ve gönüllülerle, havadan da bir helikopter ve bir Canadair uçağıyla müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar, şimdiye kadar evleri tehdit etmeyen yangını söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.