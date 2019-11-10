Yunanistan'da düzensiz göçmenlere "domuz etli" protesto

10.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:14

Yunanistan'da kendilerini "Birleşik Makedonlar" olarak adlandıran bir grup, Selanik'teki Diavata göçmen kampı yakınlarında "yasa dışı göçe karşı bol domuz eti ve alkol" sloganıyla bir araya geldi.

Kampa 2 kilometre mesafede yanlarında getirdikleri domuz eti ve şarapları tüketen grubun dağıttığı bildiride, "Ülkemizin İslamlaşmasına izin vermeyeceğiz. Bizim kültürümüz farklı." ifadeleri yer aldı.

"Yasa dışı göçe karşı bol domuz eti ve alkol" sloganıyla toplanan ve Yunan bayrakları taşıyan grubun gösterisi yaklaşık iki saat sürdü.

Irkçılık karşıtı gösteri de düzenlendi

Öte yandan kamp yakınlarında başka bir noktada da ırkçılık karşıtı gösteri yapıldı. Polis, iki grup arasında gerginlik yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık bir hafta önce sosyal medya üzerinden örgütlenen grubun, ülkedeki göçmenlere karşı domuz etli ve alkollü protesto gösterisi düzenleyeceğini açıklaması, parlamentoda SYRIZA Milletvekili Hristos Giannoulis'in sert tepkisine neden olmuştu.

Giannoulis, parlamentoda Ceza Kanunu'ndaki değişikliklerin konuşulduğu sırada söz alarak gösteriyi "sadistçe hareket ve vahşilik" şeklinde nitelendirmişti.

Kaynak: AA