Yunanistan'da Denizciler Greve Gitti
Yunanistan'da denizciler bir günlük greve gitti.
Yunanistan'da denizciler bir günlük greve gitti.
Yunan Denizciler Federasyonu (PNO), yabancı bandıralı gemilerin iç hatlarda taşımacılık yapmasına izin verilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla grev kararı alındığını bildirdi.
Federasyon, Yunanistan ve İtalya arasında sefer yapan gemilere getirilen personel alımındaki özel koşulları da eleştirdi.
Grev nedeniyle ülke genelinde gemiler limanlarda demirli kaldı, ana kara ile adalar arasındaki deniz bağlantısı kesildi.