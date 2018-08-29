Yunanistan'da Çipras Üçüncü Kabine Revizyonunu Yaptı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2015 yılının Eylül ayından bu yana gerçekleşen üçüncü kabine revizyonunu yaptı. Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos tarafından açıklanan yeni hükümet kadrosu şöyle:

Başbakan: Aleksis Çipras

Hükümet Vekili: Yiannis Dragasakis

İçişleri Bakanlığı

Bakan: Aleksandros Hariçis

Bakan Yardımcısı: Marina Hrisoveloni

Makedonya- Trakya'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı: Katerina Notopulu.

Vatandaşı Koruma Bakanlığı

Bakan: Olga Yerovasili

Bakan Yardımcısı: Katerina Papakosta

Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı:

Bakan: İoannis Dragasakis

Bakan Vekili: Steryios Piçiorlas

Bakan Yardımcısı: Stathis Yiannakidis

Dijital Politikadan sorumlu, Radyo-Televizyon ve İletişim Bakanlığı:

Bakan: Nikos Papas

Bakan Vekili: Lefteris Kreços

Milli Savunma Bakanlığı:

Bakan: Panos Kammenos

Bakan Vekili: Panos Rigas

Bakan Yardımcısı: Maria Kollia Çaruha

Eğitim, Araştırma ve Din Bakanlığı:

Bakan: Kostas Gavroğlu

Araştırmadan Sorumlu Bakan Vekili: Konstandinos Fotakis

Bakan Yardımcısı: Meropi Cufi

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı:

Bakan: Efi Ahçioğlu

Sosyal Dayanışma Bakan Vekili: Theano Fotiu

Sosyal Sigorta Bakan Yardımcısı: Anastasios Petropulos

Çalışma, Sosyal Sigorta ve Sosyal Dayanışma Bakan Yardımcısı: Thanos İliopulos

Dışişleri Bakanlığı:

Bakan: Nikos Kotzias

Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili: Yiorgos Katrugalos

Din İşleri Bakan Yardımcısı: Markos Bolaris

Yurtdışında Yaşayan Yunanlılardan Sorumlu Bakan Yardımcısı: Terens Spenser Kuik

Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanlığı:

Bakan: Mihalis Kalogiru

Bakan Vekili: Dimitrios Papangelopulos

Maliye Bakanlığı:

Bakan: Eukleidis Tsakalotos

Bakan Vekili: Yiorgos Huliarakis

Bakan Yardımcısı: Katerina Papanatsiu

Sağlık Bakanlığı:

Bakan: Andreas Ksanthos

Bakan Vekili: Pavlos Polakis

İdari İşleri Örgütleme Bakanlığı:

Bakan: Mariliza Ksenogiannakopulu

Kültür ve Atletizm Bakanlığı:

Bakan: Mirsini Zorba

Kültür ve Atletizm Bakan Yardımcısı: Konstandinos Stratis

Atletizm Bakan Yardımcısı: Yeoryios Vasiliadis

Çevre ve Enerji Bakanlığı:

Bakan: Yiorgos Stathakis

Bakan Vekili: Sokratis Famelos

Bakan Yardımcısı: Yorgos Dimaras

Altyapı ve Taşımacılık Bakanlığı:

Bakan: Hristos Spirtzis

Bakan Yardımcısı: Nikos Mavraganis

Göçmen Politikası Bakanlığı:

Bakan: Dimitris Viças

Denizcilik ve Adalar Bakanlığı:

Bakan: Fotis Kuvelis

Bakan Yardımcısı: Nikolaos Santorinios

Gıda ve Ziraat Bakanlığı:

Bakan: Stavros Arahovitis

Bakan Yardımcısı: Vasilios Kokkalis

Bakan Yardımcısı: Olimbia Teliyioridu

Turizm Bakanlığı:

Bakan: Elena Kundura

Devlet Bakanı: Aleksandros Flamburaris

Devlet Bakanı: Hristoforos Vernardakis

Başbakan Vekili: Dimitrios Liakos

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü: Dimitris Canakopulos

Hükümet Genel Sekreteri: Akritas Kaidacis - Atina