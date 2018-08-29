Yunanistan'da Çipras Üçüncü Kabine Revizyonunu Yaptı

Yunanistan'da Çipras Üçüncü Kabine Revizyonunu Yaptı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2015 yılının Eylül ayından bu yana gerçekleşen üçüncü kabine revizyonunu yaptı.

Yunanistan'da Çipras Üçüncü Kabine Revizyonunu Yaptı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2015 yılının Eylül ayından bu yana gerçekleşen üçüncü kabine revizyonunu yaptı. Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos tarafından açıklanan yeni hükümet kadrosu şöyle:

Başbakan: Aleksis Çipras

Hükümet Vekili: Yiannis Dragasakis

İçişleri Bakanlığı

Bakan: Aleksandros Hariçis

Bakan Yardımcısı: Marina Hrisoveloni

Makedonya- Trakya'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı: Katerina Notopulu.

Vatandaşı Koruma Bakanlığı

Bakan: Olga Yerovasili

Bakan Yardımcısı: Katerina Papakosta

Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı:

Bakan: İoannis Dragasakis

Bakan Vekili: Steryios Piçiorlas

Bakan Yardımcısı: Stathis Yiannakidis

Dijital Politikadan sorumlu, Radyo-Televizyon ve İletişim Bakanlığı:

Bakan: Nikos Papas

Bakan Vekili: Lefteris Kreços

Milli Savunma Bakanlığı:

Bakan: Panos Kammenos

Bakan Vekili: Panos Rigas

Bakan Yardımcısı: Maria Kollia Çaruha

Eğitim, Araştırma ve Din Bakanlığı:

Bakan: Kostas Gavroğlu

Araştırmadan Sorumlu Bakan Vekili: Konstandinos Fotakis

Bakan Yardımcısı: Meropi Cufi

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı:

Bakan: Efi Ahçioğlu

Sosyal Dayanışma Bakan Vekili: Theano Fotiu

Sosyal Sigorta Bakan Yardımcısı: Anastasios Petropulos

Çalışma,  Sosyal Sigorta ve Sosyal Dayanışma Bakan Yardımcısı: Thanos İliopulos

Dışişleri Bakanlığı:

Bakan: Nikos Kotzias

Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili: Yiorgos Katrugalos

Din İşleri Bakan Yardımcısı: Markos Bolaris

Yurtdışında Yaşayan Yunanlılardan Sorumlu Bakan Yardımcısı: Terens Spenser Kuik

Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanlığı:

Bakan: Mihalis Kalogiru

Bakan Vekili: Dimitrios Papangelopulos

Maliye Bakanlığı:

Bakan: Eukleidis Tsakalotos

Bakan Vekili: Yiorgos Huliarakis

Bakan Yardımcısı: Katerina Papanatsiu

Sağlık Bakanlığı:

Bakan: Andreas Ksanthos

Bakan Vekili: Pavlos Polakis

İdari İşleri Örgütleme Bakanlığı:

Bakan: Mariliza Ksenogiannakopulu

Kültür ve Atletizm Bakanlığı:

Bakan: Mirsini Zorba

Kültür ve Atletizm Bakan Yardımcısı: Konstandinos Stratis

Atletizm Bakan Yardımcısı: Yeoryios Vasiliadis

Çevre ve Enerji Bakanlığı:

Bakan: Yiorgos Stathakis

Bakan Vekili: Sokratis Famelos

Bakan Yardımcısı: Yorgos Dimaras

Altyapı ve Taşımacılık Bakanlığı:

Bakan: Hristos Spirtzis

Bakan Yardımcısı: Nikos Mavraganis

Göçmen Politikası Bakanlığı:

Bakan: Dimitris Viças

Denizcilik ve Adalar Bakanlığı:

Bakan: Fotis Kuvelis

Bakan Yardımcısı: Nikolaos Santorinios

Gıda ve Ziraat Bakanlığı:

Bakan: Stavros Arahovitis

Bakan Yardımcısı: Vasilios Kokkalis

Bakan Yardımcısı: Olimbia Teliyioridu

Turizm Bakanlığı:

Bakan: Elena Kundura

Devlet Bakanı: Aleksandros Flamburaris

Devlet Bakanı: Hristoforos Vernardakis

Başbakan Vekili: Dimitrios Liakos

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü: Dimitris Canakopulos

Hükümet Genel Sekreteri: Akritas Kaidacis - Atina

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