Yunanistan'da Çipras Üçüncü Kabine Revizyonunu Yaptı
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2015 yılının Eylül ayından bu yana gerçekleşen üçüncü kabine revizyonunu yaptı.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2015 yılının Eylül ayından bu yana gerçekleşen üçüncü kabine revizyonunu yaptı. Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos tarafından açıklanan yeni hükümet kadrosu şöyle:
Başbakan: Aleksis Çipras
Hükümet Vekili: Yiannis Dragasakis
İçişleri Bakanlığı
Bakan: Aleksandros Hariçis
Bakan Yardımcısı: Marina Hrisoveloni
Makedonya- Trakya'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı: Katerina Notopulu.
Vatandaşı Koruma Bakanlığı
Bakan: Olga Yerovasili
Bakan Yardımcısı: Katerina Papakosta
Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı:
Bakan: İoannis Dragasakis
Bakan Vekili: Steryios Piçiorlas
Bakan Yardımcısı: Stathis Yiannakidis
Dijital Politikadan sorumlu, Radyo-Televizyon ve İletişim Bakanlığı:
Bakan: Nikos Papas
Bakan Vekili: Lefteris Kreços
Bakan: Panos Kammenos
Bakan Vekili: Panos Rigas
Bakan Yardımcısı: Maria Kollia Çaruha
Eğitim, Araştırma ve Din Bakanlığı:
Bakan: Kostas Gavroğlu
Araştırmadan Sorumlu Bakan Vekili: Konstandinos Fotakis
Bakan Yardımcısı: Meropi Cufi
Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı:
Bakan: Efi Ahçioğlu
Sosyal Dayanışma Bakan Vekili: Theano Fotiu
Sosyal Sigorta Bakan Yardımcısı: Anastasios Petropulos
Çalışma, Sosyal Sigorta ve Sosyal Dayanışma Bakan Yardımcısı: Thanos İliopulos
Bakan: Nikos Kotzias
Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili: Yiorgos Katrugalos
Din İşleri Bakan Yardımcısı: Markos Bolaris
Yurtdışında Yaşayan Yunanlılardan Sorumlu Bakan Yardımcısı: Terens Spenser Kuik
Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanlığı:
Bakan: Mihalis Kalogiru
Bakan Vekili: Dimitrios Papangelopulos
Bakan: Eukleidis Tsakalotos
Bakan Vekili: Yiorgos Huliarakis
Bakan Yardımcısı: Katerina Papanatsiu
Bakan: Andreas Ksanthos
Bakan Vekili: Pavlos Polakis
İdari İşleri Örgütleme Bakanlığı:
Bakan: Mariliza Ksenogiannakopulu
Kültür ve Atletizm Bakanlığı:
Bakan: Mirsini Zorba
Kültür ve Atletizm Bakan Yardımcısı: Konstandinos Stratis
Atletizm Bakan Yardımcısı: Yeoryios Vasiliadis
Çevre ve Enerji Bakanlığı:
Bakan: Yiorgos Stathakis
Bakan Vekili: Sokratis Famelos
Bakan Yardımcısı: Yorgos Dimaras
Altyapı ve Taşımacılık Bakanlığı:
Bakan: Hristos Spirtzis
Bakan Yardımcısı: Nikos Mavraganis
Göçmen Politikası Bakanlığı:
Bakan: Dimitris Viças
Denizcilik ve Adalar Bakanlığı:
Bakan: Fotis Kuvelis
Bakan Yardımcısı: Nikolaos Santorinios
Gıda ve Ziraat Bakanlığı:
Bakan: Stavros Arahovitis
Bakan Yardımcısı: Vasilios Kokkalis
Bakan Yardımcısı: Olimbia Teliyioridu
Turizm Bakanlığı:
Bakan: Elena Kundura
Devlet Bakanı: Aleksandros Flamburaris
Devlet Bakanı: Hristoforos Vernardakis
Başbakan Vekili: Dimitrios Liakos
Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü: Dimitris Canakopulos
Hükümet Genel Sekreteri: Akritas Kaidacis - Atina