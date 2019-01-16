Yunanistan'da Çipras Hükümeti Güvenoyu Aldı

Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras, lideri olduğu radikal sol Syriza hükümeti için Yunan Parlametosu'ndan istediği güvenoyunu aldı.

Çipras hükümeti, Makedonya ile isim ihtilafı nedeniyle başlayan süreç sonunda istifalarla çatırdamıştı.

300 sandalyelik Yunan Parlametosu'nda yapılan oylamada Çipras hükümeti 148'e karşı 151 oyla güvenoyunu tazeledi.

Çipras'ın SYRZA partisi, aralarında Batı Trakyalı Müslüman Türk azınlığı temsilcisi üç milletvekilinin de bulunduğu 145 milletvekilinin haricinde, Pazar günü hükümetten ayrılan "Bağımsız Helenler" ANEL partisinin 7 milletvekilinden 4'ünün, ılımlı sol olarak tanımlanan "POTAMİ" partisinden bir milletvekili ile bir bağımsız vekilin oyunu almayı başardı.

Bu durumda Çipras hükümetinin, genel seçimlerin yapılacağı Ekim ayına kadar iktidarda kalma hakkı var. Ancak kulislerde dolaşan senaryolara göre Başbakan Aleksis Çipras, genel seçimleri Mayıs ayına çekme olasılığını değerlendiriyor.

Ülkede 4. yılını tamamlayan SYRIZA hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Helenler (ANEL) Partisi Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, hükümetten ayrılma kararı almış sonrasındaki süreçte Çipras, güven oylamasına gitme kararı almıştı.

Yunan Parlamentosu önümüzdeki günlerde de Makedonya Cumhuriyeti ile imzalanan Prespes anlaşmasını oylayacak.



Makedonya ile isim sorunu neden kaynaklanıyor?

Yunanistan, Antik Helenlerin atası Makedon Kralı olarak kabul ettiği Büyük İskender'in ana vatanı olan ve Yunanistan'ın kuzey topraklarında bulunan Antik Makedonya'nın adının, Antik Yunan tarihi ve medeniyetinin vazgeçilmez bir parçası olduğu gerekçesiyle "Makedonya adının başka bir ülke tarafından kullanılamayacağı" görüşünü savunuyor ve bu ülkenin adını değiştirmediği sürece AB ve NATO üyelik başvurularını her defasında engellemeye devam edeceğini açıklıyordu.

Başbakan Aleksis Çipras, Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev ile geçen Haziran'da imzaladığı bir anlaşma ile bu ülkenin adının "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesinde uzlaşma sağlanmıştı. İki ülke arasında sağlanan bu anlaşma, geçen hafta sonu aşırı milliyetçilerin şiddetli tepkisine rağmen Makedonya parlamentosunda onaylanmıştı. Bu anlaşmanın şimdi Yunan parlamentosunda da onaylanması gerekiyor.

Onaylama işlemlerinin tamamlanmasından sonra yüzde 35'ini Arnavut; yüzde 10'unu da Müslüman Türk kökenlilerin oluşturduğu 3 milyon nüfuslu Makedonya'ya, yeni adıyla "Kuzey Makedonya" olarak AB ve NATO'ya üyelik yolu da açılmış olacak.