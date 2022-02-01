Yunanistan'da cami karşısına İslamofobik içerikli pankart asılması tepki çekti

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Türkiye ile Yunanistan sınırı yakınlarındaki Dimetoka kasabasında bulunan tarihi Çelebi Sultan Mehmed Camisi karşısına dün " Meriç'in İslamlaştırılması hemen durdurulsun" yazılı pankart asılması, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) tarafından kınandı.

DEB tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, yaşanan olayın üzücü olduğu belirtilerek, "Ülkemizde ırkı haksız yere inkar edilen Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının dinini de yok sayarak azınlığımızı kendi bakış açılarına göre şekillendirme çabasındadırlar." ifadesi kullanıldı.

Bölgede insan, dil, din, ırk ayırmadan huzur içerisinde yaşamını sürdüren Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının bu konuda örnek alınması ve hak ettiği muameleyi görmesinin zaruri olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu ve bu tip faşist düşünceleri ve saldırıları şiddetle kınıyor ve bir an önce son bulmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Başkent Atina'da da 23 Ocak'ta bir mescidin bulunduğu binanın önüne patlayıcı atılmıştı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmamış, binanın girişinde ve park halindeki bazı araçlarda hasar meydana gelmişti.