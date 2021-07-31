Yunanistan'da cami arsasına kaçak inşaat yapıldığı iddiasıyla köy halkına yüksek miktarda para cezası verildi
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Yunanistan'da cami arsasına kaçak inşaat yapıldığı iddiasıyla köy halkına yüksek miktarda para cezası verildi

Yunanistan'da cami arsasına kaçak inşaat yapıldığı iddiasıyla köy halkına yüksek miktarda para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Yunanistan'da, İskeçe'ye bağlı Küçükdavutlu (Mikro Timbano) köyü camisinin, arsasına kaçak inşaat yapılarak genişletildiği gerekçesiyle köy halkına yüksek miktarda para cezası kesildi.

Yunanistan'da, İskeçe'ye bağlı Küçükdavutlu (Mikro Timbano) köyü camisinin, arsasına kaçak inşaat yapılarak genişletildiği gerekçesiyle köy halkına yüksek miktarda para cezası kesildi.

Küçükdavutlu Köyü Mütevelli Heyeti Avukatı Ahmet Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskeçe İmar Müdürlüğünce, köy camisiyle aynı arsada yer alan eski okul binasına bazı eklemeler yapılarak camiyle birleştirildiği iddiasıyla 10 hanelik köy halkına 103 bin 956,5 avroluk para cezası verildiğini söyledi.

İskeçe bölgesinde en az nüfusa sahip Türk köylerinden biri olan Küçükdavutlu okulunun, öğrenci yetersizliği nedeniyle uzun zamandır kapalı olduğunu ve camiye dönüştürülmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını anlatan Kara, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra verilen cezaya yasal yollardan itiraz edeceklerini ifade etti.

Kara, "Okulun camiye dönüştürülmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Okul binasının bir bölümü, okulun faal olduğu dönemde görevli öğretmen tarafından ev olarak kullanılıyordu. Okulun önündeki sundurma çok uzun zaman önce Topiros Belediyesi tarafından yapılmış. Aynı yerdeki diğer çardak ise iki metal çubuk üzerine tutturulmuş basit bir şey. Ancak okul artık faal değil yani kapalı. Gerekli çalışmaları yapıp hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra ilgili makamlara itiraz dilekçemizi sunacağız. Ancak İmar Müdürlüğünün kararı, cezanın kesilmesinden bir yıl sonra İskeçe atanmış müftüsü aracılığıyla köyün mütevelli heyetine teslim edilmiş. 30 günlük yasal itiraz süresi geçmiş olması sebebiyle farklı bir dilekçe hazırlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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