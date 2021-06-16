Yunanistan'da çalışma yasa tasarısı protesto edildi
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Yunanistan'da çalışma yasa tasarısı protesto edildi

Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Protestodan detaylar Slogan atan göstericiler Yürüyüşten detaylar ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yeni iş koşullarıyla ilgili yasa tasarısına karşı çıkan işçi sendikalarının çağrısıyla protesto gösterileri düzenledi.

Protestodan detaylar

Slogan atan göstericiler

Yürüyüşten detaylar

ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yeni iş koşullarıyla ilgili yasa tasarısına karşı çıkan işçi sendikalarının çağrısıyla protesto gösterileri düzenledi.

Yunanistan'da çalışma yasa tasarısı protesto edildi
Yunanistan'da çalışma yasa tasarısı protesto edildi
Yunanistan'da çalışma yasa tasarısı protesto edildi
Yunanistan'da çalışma yasa tasarısı protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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