Yunanistan'da çalışma yasa tasarısı protesto edildi
Protestodan detaylar Slogan atan göstericiler Yürüyüşten detaylar ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yeni iş koşullarıyla ilgili yasa tasarısına karşı çıkan işçi sendikalarının çağrısıyla protesto gösterileri düzenledi.
Protestodan detaylar
Slogan atan göstericiler
Yürüyüşten detaylar
ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yeni iş koşullarıyla ilgili yasa tasarısına karşı çıkan işçi sendikalarının çağrısıyla protesto gösterileri düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet