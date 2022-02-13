Yunanistan'da besiciler artan üretim maliyetini protesto etti - Haberler
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Yunanistan'da besiciler artan üretim maliyetini protesto etti

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da besiciler artan üretim maliyetini protesto etti

Yunanistan'ın Larisa kentinde besiciler artan üretim fiyatlarını protesto için eylem düzenledi.

Yunanistan'ın Larisa kentinde besiciler artan üretim fiyatlarını protesto için eylem düzenledi.

Yerel basına göre, besiciler Larisa-Kozani otobanında sembolik yol kapatma eylemi yaparak yola süt döktü.

Besiciler, yem, elektrik ve mazot fiyatlarındaki artış karşısında hükümetten destek talep etti.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Protesto, Güncel, Haberler

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