Yunanistan'da besiciler artan üretim maliyetini protesto etti
AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'ın Larisa kentinde besiciler artan üretim fiyatlarını protesto için eylem düzenledi.
Yunanistan'ın Larisa kentinde besiciler artan üretim fiyatlarını protesto için eylem düzenledi.
Yerel basına göre, besiciler Larisa-Kozani otobanında sembolik yol kapatma eylemi yaparak yola süt döktü.
Besiciler, yem, elektrik ve mazot fiyatlarındaki artış karşısında hükümetten destek talep etti.
AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel