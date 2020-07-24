Yunanistan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

Yunanistan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tepki

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılınması, Yunanistan'da tepkiyle karşılandı.

Yunanistan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tepki
24.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:42

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılınması, Yunanistan'da tepkiyle karşılandı.

Cuma namazının kılındığı saatlerde, tüm kiliselerde matem çanları çaldı, özel ayinler düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi.

Selanik ve Patras'taki kiliselerde, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "kurtarılması" için Meryem Ana'ya dua edildi.

Başkent Atina'da akşam saatlerinde Atina Metropol Kilisesi'nde düzenlenecek özel ayinde ise Yunanistan Başpiskoposu İeronimos tarafından Bizans döneminden kalma Meryem Ana'ya ithaf edilen İstanbul ile ilgili şükran ilahileri okunacak.

San Sinot'un çağrısıyla ülkenin birçok yerindeki kiliselerde de gece ayinleri düzenlenecek.

"Erdoğan dediğini yaptı"

Yunan televizyon kanalları, Ayasofya Meydanı'ndan yaptıkları canlı bağlantılarda, "Hristiyanlar için kara gün", "Erdoğan dediğini yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Televizyon kanalları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cami içerisinde namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okumasını da ekranlarına canlı olarak aktardı.

Türkiye'nin cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceği savunulmuştu

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilk tepki gösteren ülkelerden Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının doğrudan Yunanların tarihsel belleğini kışkırtmaya yönelik" olduğunu ileri sürerek, Papa Franciscus'u Ayasofya tartışmasında uluslararası ağırlığını koymaya çağırmıştı.

Yunan hükümeti, kararı, "medeni dünyaya bir provokasyon" olarak tanımlamıştı.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milliyetçilik yaptığını ve ülkesini 6 asır geriye götürdüğünü" ileri sürmüştü.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülme kararını, "UNESCO'ya karşı bir meydan okuma" olarak değerlendirmişti.

Yunanistan kilisesinin lideri Atina Başpiskoposu İeronimos ise Ayasofya konusundaki gelişmelerin bir oyundan ibaret olduğunu ve Türkiye'nin Ayasofya'yı cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Güncel
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Magazin
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Magazin
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak Ekonomi
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkol satışıyla ilgili ezber bozan karar: Esnafa tuzak kurulmaz
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkol satışıyla ilgili ezber bozan karar: Esnafa tuzak kurulmaz
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Liverpoollu Fabinho'nun evi, şampiyonluk kutlamaları sırasında soyuldu
Liverpoollu Fabinho'nun evi, şampiyonluk kutlamaları sırasında soyuldu
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Yaşar Güler Fatih Sultan Lütfü Türkkan Mustafa Şentop
Magazin Deniz Seki Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Cuma Haziran Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Yunanistan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 14:46:32. #1.15#
title