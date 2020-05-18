Yunanistan'da Atina'nın sembollerinden Akropolis tapınağı yeniden açıldı Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında tedbirlerin hafifletilmesiyle Akropolis tapınağı yeniden ziyarete açıldı.

Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında tedbirlerin hafifletilmesiyle Akropolis tapınağı yeniden ziyarete açıldı.

Çin'de ortaya çıkarak 4 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 316 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülkede alınan tedbirler gevşetildi. Normale dönüş sürecinin 4 Mayıs'ta başladığı Yunanistan'da bugün Akropolis başta olmak üzere tüm arkeolojik yerler yeniden kapılarını ziyaretçilere açtı. Başkent Atina'da bulunan ve dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri olan Akropolis'te maske ve yüz siperliği takan işçiler, ziyaretçilerin sosyal mesafeye uyması konusunda uyarılarda bulundu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou yeniden açılan Akropolis'e ziyaret gerçekleştirerek, "Bugün Akropolis'i ziyaret ettim. Güneşin altında parlayan mermerleri ile ilham vermeye devam eden bir dünya anıtı" ifadelerini kullandı.

Kültür Bakanı Lina Mendoni ise yaptığı açıklamada, "Yunanistan, korona virüs krizini ele alma şekliyle güvenilirlik kazandı. Turizm sezonunun dinamik bir şekilde açılmasını sağlayacak değerli bir başarı" şeklinde konuştu.

Öte yandan korona virüs nedeniyle şu ana kadar 163 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan'da toplam 2 bin 834 Covid-19 vakası kayıtlara geçti. Virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı bin 374 olarak açıklanırken 22 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. - ATİNA

Kaynak: İHA