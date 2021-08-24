Yunanistan'da aşısızlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan'da aşısızlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi

Yunanistan'da aşısızlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'da korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı.

Yunanistan'da korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı.

Yunanistan'da 13 Eylül'den itibaren aşı olmayanlara yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesine karar verildi. Bu kapsamda aşı yaptırmayan özel ve kamu sektörü çalışanları, akademisyenler, üniversite öğrencileri, eğitimciler, televizyon ve sinemacılar, müzisyenler ve turizm çalışanları görevlerine devam edebilmesi için masrafları kendilerine ait olmak üzere haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Ayrıca Covid-19 aşısı olmayan ya da hastalığı geçirdiğine dair belge ibraz etmeyenlerin restoran, kulüp ve spor salonlarına girişe izin verilmeyecek. Bu kişiler sinema, tiyatro, müze ve spor salonlara girebilmek için son 48 saate ait negatif PCR testi sonucu gösterecek. Aşı yaptırmayan sağlık çalışanları da görevden uzaklaştırılacak. Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) ise sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısının zorunlu kılınmasına karşı Perşembe günü başkent Atina'da protesto düzenlemeyi planlıyor.

HASTANELERDEKİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİLERİN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI AŞISIZ

Yoğun bakım ünitelerindeki Covid-19 hastalarının yüzde 90'ından fazlasının aşısız olduğunu ifade eden Yunanistan Sağlık Bakanı Kililias, "Bu önlemler (aşılanmayanlara karşı) cezalandırıcı değildir. 18 ay boyunca salgını dikkatli bir şekilde geçiren, dükkanını, işini kaybeden, kendilerini korumak için evden çalışmak zorunda kalan herkese karşı görevimizdir" dedi. Bakan Kililias, "Geçen yılın sonbaharının aksine başka bir savunma olmaksızın bu sonbaharda her birimiz kendimizi ve başkalarını koruyabiliriz. Aşılar 8 aydır ülkemizde mevcut ve bize daha önce sahip olmadığımız bir seçenek sunuyor" diye konuştu.

Yeni tedbirler 31 Mart 2022'ye kadar yürürlükte kalacak. Yunanistan'da korona virüs salgınında toplam 561 bin 812 vaka tespit edilirken, 13 bin 385 kişi hayatını kaybetti.

-İHA-

Yunanistan'da aşısızlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik."
İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Sibel Can Barış Arduç Davut Güloğlu
Spor Muslera Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yunanistan'da aşısızlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.08.2021 17:10:05. #1.13#

title