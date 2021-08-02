Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeni ile arkeolojik açık hava müzeleri ziyarete kapatılıyor
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Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeni ile arkeolojik açık hava müzeleri ziyarete kapatılıyor

Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeni ile arkeolojik açık hava müzeleri ziyarete kapatılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'daki arkeolojik açık hava müzelerinin beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile 3-5 Ağustos tarihleri arasında gündüz ziyaretlerine kapalı olacağı aktarıldı.

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'daki arkeolojik açık hava müzelerinin beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile 3-5 Ağustos tarihleri arasında gündüz ziyaretlerine kapalı olacağı aktarıldı.

Dünya genelinde aşırı sıcak hava dalgası devam ederken, birçok noktada orman yangınları sürüyor. Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'daki arkeolojik açık hava müzelerinin önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcaklar nedeni ile 3-5 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilerin ve çalışanların güvenliği için yerel saatle 12.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete kapatılacağı bildirildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi, önümüzdeki günlerde Yunanistan'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasını bekliyor.

Elektrik tüketimini azaltın çağrısı

Ülkedeki aşırı sıcaklar nedeni ile halkın elektrik tüketiminin artmasıyla birlikte Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, elektrik kesintilerini önlemek için özellikle 13.00-15.00 saatleri arasında halkı elektrik kullanımını mümkün olduğunca azaltmaya çağırdı.

Öte yandan Yunanistan'da bin 300 kişinin aşırı sıcaklar nedeni ile hayatını kaybettiği 1987 yılından bu yana en sıcak günlerini yaşıyor. Son günlerde hava sıcaklığı yer yer 43 dereceye ulaşıyor.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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