Yunanistan'da aşı karşıtı gösteri
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Yunanistan'da aşı karşıtı gösteri

Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı kamu ve özel sektördeki tüm sağlık çalışanları için zorunlu hale getirme kararını protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı kamu ve özel sektördeki tüm sağlık çalışanları için zorunlu hale getirme kararını protesto etti.

Yunanistan'da aşı karşıtı gösteri
Yunanistan'da aşı karşıtı gösteri
Yunanistan'da aşı karşıtı gösteri
Yunanistan'da aşı karşıtı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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