Yunanistan'da arkeolojik alanlar ziyarete açıldı
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirlerinin kademeli olarak gevşetildiği Yunanistan'da, yaklaşık iki ay aradan sonra başta başkent Atina'daki Akropolis olmak üzere tüm arkeolojik alanlar yeniden ziyarete açıldı.
18.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:54
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirlerinin kademeli olarak gevşetildiği Yunanistan'da, yaklaşık iki ay aradan sonra başta başkent Atina'daki Akropolis olmak üzere tüm arkeolojik alanlar yeniden ziyarete açıldı.
Kaynak: AA