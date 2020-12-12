Yunanistan'da arabadan inmeden Kovid-19 testi yapıldı
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Yunanistan'da arabadan inmeden Kovid-19 testi yapıldı

12.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:44

Araçlarıyla test noktasına gelenlerden test için numune alınması Testlerin yapıldığı masalardan görüntüler Testlerin uygulanması ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, test noktaları oluşturuldu.

Araçlarıyla test noktasına gelenlerden test için numune alınması

Testlerin yapıldığı masalardan görüntüler

Testlerin uygulanması ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, test noktaları oluşturuldu. Arabasıyla bu noktaya gelenlere, araçlarından inmeden test yapıldı. Holargos semtinde oluşturulan test noktasında yoğunluk yaşandı.

Yunanistan'da arabadan inmeden Kovid-19 testi yapıldı
Yunanistan'da arabadan inmeden Kovid-19 testi yapıldı
Yunanistan'da arabadan inmeden Kovid-19 testi yapıldı
Yunanistan'da arabadan inmeden Kovid-19 testi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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