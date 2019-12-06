Yunanistan'da 'altın vize'ye rekor talep geldi
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Yunanistan'da 'altın vize'ye rekor talep geldi

Yunanistan’da AB ülkeleri dışından gelen ve en az 250 bin euro yatırım yaparak “altın vize” diye anılan oturma izni alan yabancıların sayısı bu yılın ilk 11 ayında rekor seviyeye ulaştı.

06.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:28
Yunanistan'da 'altın vize'ye rekor talep geldi

'da AB ülkeleri dışından gelen ve en az 250 bin euro yatırım yaparak "altın vize" diye anılan oturma izni alan yabancıların sayısı bu yılın ilk 11 ayında rekor seviyeye ulaştı.


Yunan medyasına göre bu yılbaşından aralık ayına kadar 2 bin 8 yabancıya oturma izni verildiğini yazdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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