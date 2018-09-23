Yunanistan'da "Altın Vize" Temin Edenlerin Arasında Türkler Üçüncü Sırada

Enterpise Greece teşkilatının Atina-Makedonya Haber Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre Yunanistan'da 250 bin euronun üzerinde gayrimenkul satın alarak beş yıllık oturma izni temin edenlerin başında Çinliler, Ruslar ve Türkler geliyor.

Yılda yaklaşık binden fazla yatırımcının başvurusunu değerlendirdiğini açıklayan Enterpise Greece, 2013 yılından 31 Ağustos'a kadar 3 bin 154 yatırımcı- gayrimenkul alıcısına oturma izni verildiğini, bunlardan 1,521'inin Çinli, 438'inin Rus, 337'sinin ise Türk olduğunu bildirdi.

Listede yer alan diğer ülkeler ise sırayla; Lübnan, Mısır, Irak, Ukrayna, Suriye, Ürdün ve İran. Enterpise Greece Başkanı Grigoris Stergiulis, "Program gitgide daha büyük ilgi görüyor, son aylarda ise özellikle Çin'den ve Rusya'dan birçok şirketin, programı kendi ülkelerine ulaştırabilmek için Yunanistan'da büro açtığı göze çarpıyor" dedi. Stergiulis ayrıca programın şirket ve devlet tahvilleri satın alma, yerli bankalara hesap açma gibi yatırımlarla genişletilmesinin de planlandığını ekledi. - Atina