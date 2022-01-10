Yunanistan'da Altın Şafak üyesi Mihos serbest bırakıldı - Haberler
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Yunanistan'da Altın Şafak üyesi Mihos serbest bırakıldı

Yunanistan'da Altın Şafak üyesi Mihos serbest bırakıldı
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel

Yunan yargısının, eski Altın Şafak Milletvekili Nikos Mihos'un serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

Yunan yargısının, eski Altın Şafak Milletvekili Nikos Mihos'un serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, mahkeme, Yunanistan'ın aşırı sağcı suç örgütü eski Altın Şafak Partisi Milletvekili Nikos Mihos'un kendisine verilen 6 yıllık hapis cezasının ertelenmesini kararlaştırdı.

Savcının aksi yöndeki talebine rağmen, mahkemenin, Altın Şafak örgütünün suç faaliyetlerine ilişkin davanın "ikinci derece" tekrar görülmesine dek Mihos'un serbest kalmasının yolunu açan kararı aldığı belirtildi.

Söz konusu kararla Mihos'un yurt dışına çıkması yasak olurken, haftada iki kez polis karakoluna giderek imza vermesi gerekecek.

Kanser hastası olan Mihos, tedavisi için serbest bırakılmasını talep etmişti.

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AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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