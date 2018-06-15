Yunanistan'da Altın Şafak Partisi, Makedonya Anlaşması Sonrası Orduyu Göreve Çağırdı

Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak partisinden milletvekili Konstantinos Barbaroussis, hükümetin Makedonya Cumhuriyeti ile vardığı anlaşmanın vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu iddia etti.

Konstantinos Barbaroussis, Yunan silahlı kuvvetlerini, Başbakan Aleksis Çipras ile Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u tutuklaması için göreve davet etti.

Barbaroussis'in parlamentodaki bu sözleri üzerine ayağa kalkan diğer parti milletvekilleri Altın Şafak milletvekilleriyle söz dalaşına girdiler.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi için Atina ile Üsküp arasında hafta başında anlaşmaya varılmıştı.



Kürsüden men

Parlamento Başkanı Nikos Voutsis, Barbaroussis'in bu sözlerini, "demokrasiye karşı askeri darbe çağrısı" olduğu gerekçesiyle, ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) Makedonya konusunda sunduğu gensoru oturumu süresinde Altın Şafak milletvekillerini kürsüden men etti.

Savunma Bakanı Panos Kammenos ise Barbaroussis'in bu sözlerinin "vatan hainliğine eş" ve Yunan silahlı kuvvelerine karşı bir hakaret oluşturduğunu söyleyerek Altın Şafak milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi.

Gensoru oylaması

Başbakan Aleksis Çipras'ın Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev ile vardığı ön anlaşmada, bu cumhuriyete coğrafi bir tanımlama getirilerek "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti"adı verilmesine karar verilmişti.

Ancak ana muhalefet partisi YDP, Makedonya vatandaşlarına "Makedon milleti" ve konuştukları dile "Makedon dili" ünvanlarının verilmesine şiddetle karşı çıkarak hükümet aleyhine gensoru önergesi verdi.

Makedonya'nın antik Helen kültürünün mirası olduğu gerekçesiyle bu unvanların kimseye verilemeyeceğini iddia eden YDP'nin gensoru önergesi Cumartesi günü parlamentoda oylanacak.

Bu tepkilere karşın, Başbakan Çipras ile Başbakan Zaev'in Pazar günü bir araya gelerek ön anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Yunan parlamentosu önünde toplanan milliyetçi göstericiler ise Yunan hükümetinin Makedonya'nın adı ile ilgili yaptığı uzlaşmayı protesto etti.

Parlamento binası önünde toplanan bazı göstericiler, güvenlik güçleriyle zaman zaman çatışmaya girdi.